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3. Hasat Festivali pazar günü Akdeniz köyünde yapılıyor

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Akdeniz köyündeki Ecolive Zeytin Bahçeleri’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Zeytin Hasat Festivali pazar günü gerçekleştirilecek.

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3. Hasat Festivali pazar günü Akdeniz köyünde yapılıyor
 
Ecolive’den yapılan açıklamaya göre, yüzlerce zeytin ağacının bulunduğu alanda düzenlenecek etkinlikte kültür, sanat, gelenek ve aktivite iç içe yaşanacak.
Festivalde, unutulmaya  yüz tutmuş birçok yiyecek, içecek ve el sanatları yer alacak.
Festival alanı girişinde ressamlar Svetlana Kostina ve Ekaterina Shenaeva’nın Kıbrıs konulu tual üzeri akrilik ve sulu boya resim sergisi de yer alacak.
Festival alanında, adanın şarap kültürü öncüsü olarak nitelendirilen Gillham Vineyard’ın şaraplarından tatma imkanı olacak. Ayrıca, Kıbrıs Türk Sanayi Odası kuracağı stantla hasata katılan çocuklara birer zeytin fidanı ve bilgilendirici broşür hediye edecek.
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