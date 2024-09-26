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3. Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nı kazananlar ödüllerini aldı

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi'nin düzenlediği 3. Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nı kazananlara ödülleri verildi.

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3. Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nı kazananlar ödüllerini aldı
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Daireden yapılan açıklamaya göre, Instagram üzerinden yürütülen “Bir Hayalim Var” temalı yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği dün akşamki törene Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu yanı sıra yarışmanın jüri üyeleri ve ödül kazanan gençler ile aileleri katıldı.

12 ila 30 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla iki kategoride yapılan yarışma sonucunda, 12- 18 yaş kategorisinde Karina Erosal birinci olurken, Dora Doğa ikinci, Perihan Liman ise üçüncülük elde etti. 19-30 yaş kategorisinde ise Doğa Duru birinci, Talia Ülgülü ikinci, Ömer Dündar ise üçüncü geldi.
Yarışmayı kazanan birincilere 20’şer bin TL, ikincilere 10’ar bin TL, üçüncülere de 5’er bin TL para ödülü verilirken, birinci gelenlere para ödülünün yanı sıra Atason Construction & Property katkılarıyla elektrikli scooter da armağan edildi.
Yarışmaya katılan tüm gençlere katılım belgesi verilirken, yarışmanın jüri üyeleri ve destek sağlayan sponsorlara da sertifika takdim edildi.
Yarışmada, gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmalarının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
 
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