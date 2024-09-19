banner913
banner932
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
12 0
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
18 0
 
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
36 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
21 0
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
51 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
19 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
22 0
banner1032

29. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği pazar günü yapılıyor

banner1020

Karadeniz Kültür Derneği’nin bu yıl 29’uncusunu düzenleyeceği “Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği” pazar günü yapılıyor.

banner1045
29. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği pazar günü yapılıyor
banner971
Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek’in açıklamasına göre, Alevkayası Piknik Alanı’nda yer alacak etkinlikte, birçok sanatçı sahneye çıkacak.
Tahtadan araba yarışı, horon, kolbastı gibi eğlenceli ve ödüllü yarışmaların da yapılacağı şenliğin bir nevi “yazı uğurlama” etkinliği olacağını kaydeden Civelek, halkın etkinliğe davetli olduğunu duyurdu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.