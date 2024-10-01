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“25. Büyükkonuk Eko Gün” 13 Ekim Pazar Büyükkonuk köy meydanında

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“25. Büyükkonuk Eko Gün” 13 Ekim Pazar Büyükkonuk köy meydanında
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"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" etkinliği 13 Ekim Pazar günü Büyükkonuk köy meydanında gerçekleştirilecek.
“Hade Büyükkonuk’a” sloganıyla, sabah saat 10.30’dan akşam 18.30’a kadar devam edecek eko günde, Aytaç Çağın'dan keman dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Karpaz Kızları gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, FOGEM, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında Ferdi Usbahalı, Osman Özcömert ve Murat Çığ konserleri de yer alacak.
Bu sabah Belediyeleri Birliği’nde eko gün hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Lezzet Sokağı” ve “Kıbrıs Oyunları Sokağının” da ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, sıcak yemek ve içeceklerin sunulacağını, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Kıbrıs oyunlarından oluşan çocuk oyunlarının çocuklara öğretileceğini söyledi.
Tuğlu, Eko Gün'de satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerin gıda mühendislerinin denetiminden geçirildiğini vurgulayarak ayrıca gün boyunca satışı yapılacak ürünlerin de gıda mühendisleri tarafından denetleneceğini aktardı.
Tuğlu, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği, Belediye çalışanları, bölge muhtarları ve belde halkı başta olmak üzere Eko Gün'ün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Louis Cemal 
Basın toplantısında konuşan Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Louis Cemal da geleneksel yiyecek-içecek stantlarının kurulacağı, eğlenceli etkinliklerin olacağı Eko Gün'e tüm halkı davet ederek halkın her şeyi bulabileceği bir gün hazırladıklarını belirtti.
Etkinlikte stant açacaklar adına konuşan Dernek üyesi Kıymet Alibey ise kültürel geçmişten bugüne taşınan Kıbrıs yiyeceklerinin etkinlikte yer alacağını belirterek, halka tüm stantları gezip görme ve çocuklarını etkinliklere katmaları çağrısında bulundu.


 
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