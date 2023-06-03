24. Turizm Günleri “Sıfır Atık ve Çevre” temasıyla tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turizm Günleri etkinliklerinin 24’üncüsü, bu yıl 22-29 Mayıs tarihleri arasında“Sıfır Atık ve Çevre” temasıyla gerçekleştirildi.

-Şef Ali Ronay kastronomide kariyer yolculuğunu anlattı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 24. Turizm Günleri 22 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, Ronay’s Deli Restaurant İstanbul’un sahibi şef Ali Ronay’ın gerçekleştirdiği sunum ile başladı. “Gastronomide Kariyer Yolculuğu” başlıklı seminer veren Şef Ronay, seminerinde mezunlara kariyer planlamalarını nasıl yapmaları gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.



Seminer sonrasında DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı’nın 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi başarılı öğrencilerine şeref ve yüksek şeref sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreni açılışında konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 24. Turizm Haftası’nın temasından bahsederek, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusunun önemine değindi. Öğrencilere kariyer planlamaları ile ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Kılıç, Kariyer Günleri etkinliklerinin öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Kılıç, eğitimin sadece sınıfta olmadığını ve her yerde olabileceğinin altını çizdi. DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin yalnızca sınıflarda profesyonel bilgilerle donatılmadıklarını, bunun yanında KKTC’nin doğasını ve tarihini de tanıyarak dünyada kaynakların korunması ve geleceğe taşınması anlayışı aşılanarak yaşam felsefelerinin oluşmasına katkı sağlandığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, 24. Turizm Kariyer Günleri’nin tüm öğrenciler için verimli geçmesini temenni etti.



-Havacılık sektörünün geleceği ve turizm işletmeciliği tartışıldı

23 Mayıs Salı günü ise saat 11.30’da, DAÜ Turizm Fakültesi TH108 seminer salonunda, Girne Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç tarafından “Havacılık Sektörünün Geleceği” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Ardından Dubai Uluslararası Havalimanı Eski İstasyon Müdürü ve Yer Hizmetleri Uzmanı Farid Hazari, öğrenciler ile bir araya gelerek “Havalimanı Yer Hizmetleri” konulu sunum yaptı.

Sunumların ardından DAÜ Turizm Fakültesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 4 ve 2 yıllık programlarının 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi başarılı öğrencilerine şeref ve yüksek şeref sertifikaları takdim edildi.

-Sahil temizlendi

24 Mayıs Çarşamba günü de saat 10.00’da Sahil Temizliği Projesi kapsamında DAÜ Deniz Tesisleri’ne (Beach Club) gidilerek sahil temizliği yapıldı. Sahil temizliğinin ardından ise Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Serdar Atai ile MASDER Proje Asistanı Cemile Kocareis tarafından Çevre Temizliği semineri ve Deep Dive Diving Center’in sahipleri Erol Adalıer ile Mine Adalıer tarafından “Sualtı Temizliği ve Tüplü Dalış” konulu sunumlar gerçekleştirildi.





-Gıda israfı ve mutfaklarda sıfır atık konusunda seminer gerçekleştirildi

DAÜ Lojmanlar ve Misafirhaneler Şubesi Amiri Nazan Hocanın saat 09.00’da, TH108 seminer salonunda, “Gıda İsrafı ve Mutfaklarda Sıfır Atık” başlıklı seminer gerçekleştirdi. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği sunumda konunun uzmanı olan Nazan Hocanın’ın özellikle mutfak içerisinde geri dönüşüm, her malzemenin kullanımı, korunması, atıklardan kompost yapma gibi konular gerçek yaşamdan örneklerle aktarıldı.

Perşembe Pazarı ve geziler...

25 Mayıs’ta da 12.30 – 16.30 saatleri arasında, Sıfır Atık Projesi kapsamında, Gazimağusa eski Lemar bölgesindeki pazar yerinde Perşembe Pazarı’na ziyaret gerçekleştirildi.

Söz konusu ziyarette pazar yerinde satışı olmayan atık ürünler DAÜ Gastronomi Kulübü tarafından değerlendirildi ve ikram edildi. Ayrıca, 25-26 Mayıs tarihlerinde çeşitli gezi etkinlikleri düzenlendi.

-Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne Destek





Öte yandan 29 Mayıs Pazartesi günü DAÜ Turizm Fakültesi bahçesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne de destekte bulunmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Kaya Artemis Resort & Casino Otel Genel Müdürü Tevfik Yılmaz konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra gün boyunca DAÜ Turizm Fakültesi bahçesindeki çim alanda Şampiyon Melekler anısına voleybol maçları oynandı. Sonrasında Amerikan futbolu müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından katılımcılar kültürel stantlar ile yiyecek ve içecek stantları ziyarete açıldı. Toplamda 70 standın yer aldığı etkinlikte çeşitli rekreasyon oyunları da oynandı

Stantlarda toplanan gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

