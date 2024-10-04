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23’üncü Zeytinlik Zeytin Festivali sürüyor

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali sürüyor.

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23’üncü Zeytinlik Zeytin Festivali sürüyor
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Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalin bugünkü programı saat 17.00’de ‘Ödüllü Bilardo Turnuvası’ ile başlayacak.
Girne Belediyesi Tenis Kortlarında, Girne Belediyesi Tenis Turnuvası yapılacak. HASDER’in halk dansları gösterisi saat 18.30’da köy meydanında olacak.
Tango Siempre Tango gösterisi saat 19.45’te, Gavin Simons konseri saat 19:00’da olacak.
Cranberries Dance Studio saat 20.00’de Frida Kahlo müzikalini sahneleyecek. Sonrasında Artstreet Kafkas Kartalları halk dansları gösterisi sunacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak Eril Cambaz konseriyle son bulacak.
Öte yandan festival kapsamında dün köy meydanında Colourland Prep School’un dans gösterisi oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin’in sunumuyla ‘Günümüzde Zeytincilik’ semineri gerçekleşti. Gecede önce Ebru & Amor Latino ardından da Antalya Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Nicosia Dance House’un sahnelediği ‘Çağdaş Dans Gösterisi’nin ardından gece Ebru Aydın konseriyle tamamlandı.
Festival, 6 Ekim’de sona erecek.
 
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