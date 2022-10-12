21.Uluslararası Zeytin Festivali sona erdi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “21.Uluslararası Zeytin Festivali” dün akşam sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zeytinlik köy meydanında yapılan festivalin son gününde her yıl geleneksel olarak düzenlenen tenis ve bilardo turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ayrıca zeytin ve zeytinyağının insan hayatındaki yeri ve sağlık açısından önemi hakkında sunum yapıldı.Halk dansları gösterilerinin de yer aldığı final gecesinde, Meliz Kuset ve İbrahim Çetiner ile SOS konser verdi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivalin halk tarafından mutlulukla karşılanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zeytin üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Girne Belediyesi’nin bu yolda önemli adımlar attığını ifade eden Güngördü, Zeytin Festivali’nin de bu konuda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Zeytin Festivali’nin amacının, zeytin ağaçlarının korunarak yaşatılması, zeytin ve zeytinyağı kullanımının teşvik edilmesi olduğunu vurgulayan Güngördü, zeytin ağacı fidanı dikimiyle festivalin bu amaca büyük katkı sağladığını söyledi.Güngördü, “Zeytin ağacı, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir. Bu nedenle festivalin, barış dolu, sevgi dolu ve uzun ömürlü olmasını diler, festivale katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi.Diğer yandan 10.Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Kolpa grubu bu akşam Girne Amfitiyatro’da sahne alacak.