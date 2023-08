21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 15 Eylül’de başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 21’incisi yapılacak Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 15 Eylül’de başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Salamis Antik Tiyatro ve Bellapais Manastırı’nda 12 farklı konsere ev sahipliği yapacak bu yılki festival 6 Kasım’a kadar devam edecek.

15 Eylül’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak festival açılış konserinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Ali Hoca yönetiminde Avustralya’dan solist olarak katılacak besteci ve handpan sanatçısı Baran Yıldız’a eşlik edecek.

-Fazıl Say ve Genco Erkal “Nazım” buluşması

Festival kapsamında 25 Eylül’de ise Salamis Antik Tiyatro’da “Nazım Şiirleri ve Say Besteleri” yorumunda iki dev sanatçı Fazıl Say ve Genco Erkal sahne alacak.

-Ünlü gitar virtüözü Krzysztof Meisinger festivalde



CSO, 26 Eylül’de bu kez dünyaca ünlü Polonya’lı gitar virtüözü Krzysztof Meisinger’in yönetiminde ve solistliğinde birlikte sahne alarak Piazzolla’nın eserlerini yorumlayacaklar.

-Rus sanatçılar buluşması

Mezzo soprano Oksana Donika, Çellist Susanna Orçan ve piyanist Irina Akkök, 4 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda sahne alacaklar.

-Avant-Garde ve doğaçlama müziğinin dünyaca tanınmış ismi festivalde

Dünyaca tanınmış piyanist–besteci Arman Ratip, 11 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda vereceği piyano resitalinde ünlü besteciler Paganini–Liszt–Chopin’in çok sevilen temalarından oluşturduğu potpuri tarzı doğaçlamasının yanı sıra yeni uzay müziği besteleri ile de izleyicilerle buluşacak.

-“Parlayan yıldız” Deniz Şensoy ile CSO buluşması

Efsane kemancı Maxim Vengerov’un master-class konserlerinde solist olarak yer alan ve Avrupa’da “parlayan yıldız” olarak adını duyuran kemancı Deniz Şensoy, 13 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda CSO Konseri’nin solist sanatçısı olarak sahne alarak Şef Ali Hoca yönetiminde Mendelssohn’nun Mi minor Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

-Viyolonsel-piyano resitali

Festivalin 17 Ekim’deki konukları Ankara CSO viyolonsel sanatçısı Yiğit Tan ve KKTC’de yaşamını sürdüren tanınmış piyanist Atakan Sarı, Bellapais Manastırı’nda bir resital sunacaklar.

-La Traviata Operası Bellapais’te

Festivalde yer alacak konserler arasında 19 Ekim’de Verdi’nin ünlü operası La Traviata’nın Bellapais Manastırı sahnesinde ilk kez yer alacak olan “Anlatımlı Konserini” Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları soprano Burcu Uyar, tenor Ayhan Uştuk, bariton Gürhan Gürgen ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan sahneleyecekler.

Kemancı Ozan Akkol ve piyanist Ece Sözer, 27 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda ünlü İngiliz besteci Edward Elgar’ın eserlerinden oluşan bir programla festivalde yer alacaklar.



-The Beatles efsanesi LBO ile festivalde yaşayacak

Efsanevi grup “The Beatles”ın şarkıları 31 Ekim akşamı Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) eşliğinde solist Serdar Tuksal’ın sesinden Bellapais Manastırı’nda yankılanacak.

-Soprano Alina Polova ve piyanist Yuliya Yılmaz konseri

Ukraynalı tanınmış soprano Alina Polova ve tanınmış piyanist Yuliya Yılmaz 3 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda romantik dönem bestecilerinin eserlerinin yer alacağı seçkin bir repertuvar ile izleyicilerle buluşacaklar.

-Festivalin finalinde “piyanonun kraliçesi” Gülsin Onay sahne alacak

Festivalin finalinde ise dünyaca ünlü piyanist TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay 6 Kasım’da Bellapais Manastırı’nda sunacağı piyano resitali ile sahne alarak festivalin kapanış konserine imza atacak.

Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak olan Fazıl Say ve Genco Erkal Konseri saat 21.00’de, Bellapais Manastırı’nda yer alacak, diğer tüm konserler ise saat 20.30’da başlayacak.

-Biletler

Konser biletleri, Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve online olarak: biletfest.com adresinden sağlanacak.