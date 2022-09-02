banner762
banner815
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
14 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
12 0
 
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
9 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
14 0
12 0
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
Sahil şeritleri, geri dönüşümü olmayacak şekilde mahvediliyor
33 0
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
16 0
banner797

21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor

banner476

banner825
21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor
Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.
Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nden saat 17.00’de başlayacak 6-7 kilometrelik koşuya katılacaklar, Lefkoşa’nın surlar içi bölgesinden geçerek yeniden Dayanışma Evi’ne dönecek.
Hem kuzey hem de güney Kıbrıs’tan katılımcıların yer alacağı geleneksel Barış Günü koşusunu, Reunite Lefkoşa grubu organize etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.