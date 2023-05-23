21-27 Mayıs Süt Haftası

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda kahvaltılı etkinlik düzenlendi

Süt Haftası çerçevesinde Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda kahvaltılı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz adına Bakanlık Müsteşar Emirali Deveci, Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı, Okul Müdürü Selva Kaçmaz, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sütün faydalarının çocuk yaşlarda bilinmesinin önemine değindi.

“Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına her şeyin en iyisini üreterek, en uygun fiyatlarla sizlere sunmak için çalışıyoruz.” diyen Çavuşoğlu, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Amcaoğlu

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, sosyal sorumluluk anlamında belediye olarak çok çeşitli etkinlik ve projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, Süt Hafta nedeniyle bu etkinliğe de ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Sütün faydaları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Amcaoğlu, hem Süt Haftası hem de 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle festival düzenleyecekleri söyledi.

-Karadayı

Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı da, her yıl düzenli olarak kutladıkları Süt Haftasını bu sene Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulunda yaptıklarımı kaydederek, hafta boyunca tüm Anaokul ve ilkokullarda süt dağıtımı yapılacağını kaydetti.

Karadayı, hem süt haftası hem de 1 Haziran Dünya Çocuk günü nedeniyle, Gönyeli Alayköy Belediyesi işbirliğinde çeşitli etkinliklerin yapılacağını kaydetti.

-Kaçmaz

Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu Müdürü Selva Kaçmaz ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmeyi ve sağlıklı beslenmeyi öğretmek olduğunu söyledi.