20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Meclis Başkanlığı resepsiyon verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yılı nedeniyle resepsiyon verdi.

Resepsiyona hükümet üyeleri, milletvekilleri, komutanlar, askeri yetkililer, Türkiye’den 20 Temmuz nedeniyle KKTC’ye gelen heyetler ve diğer davetliler katıldı.

Meclis Basın Bürosu'nun haberine göre Girne The House & The Garden’da yer alan resepsiyonun başında Başkan Töre, eşi Emel Töre ile birlikte konukları karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi konseri ile devam etti.



Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’yi her zaman beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin hasret içerisinde Türkiye’yi beklediğini dile getiren Cumhuriyet Meclisi başkanı Töre, Rum yunan ikilisinin ise Mücahitlerin, mukavemetçilerin ve halkın moralini bozmak için Rum radyolarında “bekledin de gelmedim hiç mi beni sevmedin” şarkılarını çalıp söylediklerini anlattı.

Anadolu’da da başka bir şarkının yükseldiğini aktaran Töre, “Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim” şarkısıyla yanıt geldiğini söyledi.



Osmanlı’nın zamanında adadan ayrılırken bir daha geleceklerini bilerek beklediklerini söyleyen Töre, Türkiye için “Damarımızdaki kan bedenimizdeki candır” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Töre, 19 Temmuz gecesi kahraman Türk ordusunun hem havadan hem karadan adaya geldiklerini belirterek “Hoş geldiler sefa verdiler, artık geri gidemezler, 1878’i bir daha yaşamak istemiyoruz” dedi.

Gecede Kıbrıs Türkü’nün Osmanlı’dan KKTC’nin kuruluşuna kadar Kıbrıs Türkünün adadki varlığı ve mücadelesini anlatan sinevizyon izlendi.