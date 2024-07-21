banner913
banner932
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor
25 0
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
46 0
 
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
51 0
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
39 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
31 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
39 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
67 0
banner1032

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi yarın DAÜ’de açılıyor

banner1020

banner974
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi yarın DAÜ’de açılıyor
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü himayelerinde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak serginin açılışı, saat 10.30’da yapılacak. Serginin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılması bekleniyor. 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılına özel düzenlenen sergide, 1974-2023 arasında yapılan 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100’e yakın fotoğraf yer alacak.
TAK ve Enformasyon Dairesi fotoğrafçılarının fotoğrafları arasından seçilen ve büyük kısmı daha önce sergilenmemiş fotoğraflardan oluşacak sergi, 1974 yılından günümüze kadar taranan arşivlerden elde edilen fotoğraflarla görülmeye değer tarihi anlar sunacak. 
22 Ağustos tarihine kadar açık olacak sergi, bir ay boyunca hafta içi mesai saatleri içerisinde ücretsiz gezilebilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.