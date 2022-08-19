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2. "Umudumuz Gelecek" Festivali başlıyor

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Üretim Merkezi’nin düzenlediği 2. Umudumuz Gelecek Festivali bu akşam başlıyor.

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2. "Umudumuz Gelecek" Festivali başlıyor
 
Festivalin açılış etkinliği olan “Toplumcu Sanat” Paneli ile Ahşap Yakma ve Resim Sergisi,  bu akşam saat 19:00’da Üretim Merkezi’nin Lefkoşa Surlariçi'ndeki binasında yer alacak.
Üretim Sokağı Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, panelin konuşmacıları müzik eğitimcisi ve sanatçısı Ali Gören, resim sanatçısı ve Üretim Merkezi temsilcisi Elisa Kadiroğlu, müzik sanatçısı Fatih Çoker, şair ve yazar Halil Karapaşaoğlu ve tiyatrocu, yazar Yaşar Ersoy olacak.
Festivalin ikinci gününde ise, yarın akşam saat 19.00’dan itibaren Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda konserler ve kendi el işlerini üretenlerin standları yer alacak.
Konser öncesinde DJ Hass-E özel plak koleksiyonu ile müzik dinletisi sunarken, ardından Arda Gündüz, Trak, Ötekiler ve Grup Üretim şarkıları ile sahnede olacak.
Festival etkinliklerinin tümü ücretsiz ve tüm halkın katılımına açık olacak.
Festivalle ilgili detaylı bilgiye 05428636660 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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