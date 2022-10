2. Lurucina Zivaniya Etkinliği 6 Kasım’da

Ülkemizin en küçük belediyesi ve sınır köylerinden biri olan Akıncılar’da son yıllarda yeniden canlanan bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinden üretilen ürünlerin sergileneceği 2. Lurucina Zivaniya Etkinliği 6 Kasım 2022 Para günü Akıncılar köyünde saat 10.00 – 19.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Yerel kültürümüze ait olan ve Akıncılar köyünde yetişen üzümlerden elde edilen Zivaniya'nın çıkması için ocaktan hangi işlemlerden geçerek detaylı bir şekilde tüm üretim aşamalarını görerek, gözlemleyerek ve tadarak deneyimlemek isteyenler 6 Kasım 2022 Pazar günü "Lurucina Zivaniya Etkinliğine" davet edildi.



ZİVANİYA TADIM NOKTALARI

Altı noktada kurulacak olan zivaniya damıtma imbiği yanında üzüm sucuğu, köfter, paluze ve şarap kurulan stantlarda satışa ve sunuma sunulacak..

Ayrıca köy içinde bulunan tarihi misafir evleri de etkinlik günü gezilebilecek.

Şehir gürültüsü ve monotonluğundan uzaklaşarak farklı bir gün yaşamak isteyenlerin 6 Kasım Pazar günü Akıncılar’da güzel bir gün geçirebileceği ifade edilmekte.



FIRIN KEBAP YEMEK İSTEYENLER ÖNCEDEN SİPARİŞ VEREBİLİRLER

Bu arada geçmiş yıllarda düzenlenen etkinliklerde büyük beğeni alan fırın kebapları içinde 4 restorantta satışa sunulacak.

6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak olan Zivaniya etkinliğinde fırın kebabı yemek isteyenler aşağıda bilgileri ve iletişim numarası verilen restoranlara rezervasyon yaptırabilirler.

1-Akınlı Restoran (Fırın Kebabı) Tel No: 0542 855 82 21

2-Veli Lurucina Restoran (Fırın Kebabı) Tel No : 0533 832 32 29

3-Elif’in Mutfağı (Fırın Kebabı) Tel No: 0533 838 92 11 – 0548 838 75 03

4-Kaplan Restoran (Fırın Kebabı) Tel No: 0542 851 24 58 – 0542 886 50 00