banner875
banner815
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
12 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
25 0
 
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
16 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
85 0
55 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
39 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
14 0
banner797

191 ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ta da temizlik etkinliği düzenlenecek

banner476

Tel: “İyi bir amaç için dünya çapındaki kampanyanın parçası olacağız”

banner825
191 ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ta da temizlik etkinliği düzenlenecek
Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Amerikan Elçiliği desteğiyle cumartesi günü 191 ülkede olduğu gibi ülkede de temizlik etkinliği düzenlenecek.
Dünya Temizlik Günü’nde (World Clean Up Day), Kıbrıs, Hade Yapalım! (Let’s Do It Cyprus) etkinliği gerçekleştirilecek.
Yeşil Barış Hareketi adına açıklama yapan Feriha Tel, 17 Eylül Cumartesi, 191 ülkeden 60 milyondan fazla insanın katılacağı temizlik etkinliklerine Kıbrıs’tan da katılım gösterileceğini ifade ederek, herkesi etkinliğe katılmaya davet etti.
Yeşil Barış Hareketi’nin, iyi bir amaç için dünya çapındaki kampanyanın parçası olduğunu kaydeden Tel’in paylaştığı program şöyle:
“Güney’de Phaneromeni Meydanı, Kuzey’de ise Büyük Han’da sabah saat 09:30’da toplanacak çevre gönüllüleriyle farklı rotalardan temizliğe devam edecek, saat 11:30’da ara bölgede “Dayanışma Evi” önünde bir araya gelerek dünyaya; ‘sınırları kaldırdık, şehrimizi birlikte temizledik’ mesajını paylaşacağız. 
Dayanışma Evi önünde buluşacak takımlardan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum takım liderlerinin 5’er dakikalık konuşmaları ise tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak.”
Tel, etkinliğe katılacakların isterlerse eldivenlerini evlerinden getirebileceklerini veya orada dağıtılacak ‘yeniden kullanılabilen’ eldivenlerini  ödünç alabileceklerini kaydetti.
Çöplerin yeniden kullanılabilen büyük kahve çuvallarına ayrıştırılarak toplanacağını kaydeden Tel,  Dayanışma Evi’nde tamamlanacak etkinlikte katılımcılara atıştırmalıklar temin edileceğini de belirtti.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.