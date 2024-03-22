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17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu pazar yapılıyor

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Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı iş birliğinde organize edilen “17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali” 24 Mart Pazar günü Avtepe’ de yapılıyor.

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17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali bu pazar yapılıyor
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Belediyeden verilen bilgiye göre, çeşitli etkinlikler ve konserlerin yer alacağı festival, 08.30'da yol koşusuyla başlayacak ve 09.40'ta kortej yer alacak. 
Festivalin açılış töreni saat 10.00’da başlayacak.
Halk danslarının yanı sıra şiir dinletilerinin sunulacağı 17. Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs’a özgü el işleri, yiyecek ve çeşitli standalar kurulacak, ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak.
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