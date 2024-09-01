16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali bu gece tamamlanıyor

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ün ilk etkinliği olan ve cuma günü başlayan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali’nde bu akşam final etkinlikleri yer alacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre, festivalin üçüncü ve son gecesi, saat 19:00’da Dance Spot ‘Çocuk Bale Dans Gösterisi’ ile başlayacak. Saat 19:15’te ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ teslim ve değerlendirme süreci başlarken, aynı saatte Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak. 19:30’da ise dünyaca ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği yapılacak. 19:45’te sahne olacak olan Latin Trio Band’ın arkasından ise ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ sonuçları açıklanacak. Gecenin son etkinliği olan Bora Serbülent final konseri saat 21:00’de başlayacak.

Girne Arkın Group Fest24 devam ediyor

Öte yandan 11 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Arkın Group Girne Fest24’ kapsamında salı günü programı şöyle:

“Saat 19:00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü Liman’da son bulacak. Ardından saat 20:30’da Liman Kale Sahne’de, ‘The Cotton Club Dance Show’ sahnelenecek. Gösterinin ardından ise 21:30’da, Liman Merkez Sahne’de yer alacak ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ konseri ile gün son bulacak.”

