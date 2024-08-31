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16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali başladı

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‘Girne Arkın Group Fest24’, Ozanköy Pekmez Festivali ile Başladı…

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16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali başladı
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Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Arkın Group Girne Fest24’ dün 16.nci Ozanköy Pekmez festivali ile başladı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında yiyecek içecek stantları, halk dansları gösterileri, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli seminerler yer aldı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un açılış konuşması ile başlayan festival, saat 22:30’a kadar devam etti.
Festivalin ilk etkinliği Deniz Aker Zeytincioğlu’nun arp dinletisi oldu. Şira ikramının ardından ise saat 20:15’te, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Amiri Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Atak’ın ‘Akdeniz’in siyah altını harnup’ konuşmasının ardından ise gece Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi halk dansları gösterisi ile devam etti. Gecenin son etkinliği ise Dilara Ferit konseri oldu.
-Festivalde bu gece…

Festivalin ikinci gecesi olan bu gece, saat 19:00’da Tuncay Özdoğanoğlu’nun sunumu ve Mustafa Ergüven’in şiir dinletisi ile ‘Uzay Şairi Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri’ konulu sunum ve dinleti ile başlayacak. Girne Genç Sanatseverler Derneği’nin halk dansları gösterisi ile devam edecek olan gece; Girne Belediyesi Müdür Muavini Gıda Mühendisi Naile Soyel’in ‘Pekmezin sağlımıza faydaları’ isimli sunumu ile devam edecek. 20:45’te sahne alacak olan Nicosia Dance House ‘Çağdaş Dans Gösterisi’nin ardından ise Hikmet Kurtarıcıoğlu kapanış konseri için sahne alacak.
 
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