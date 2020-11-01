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15 yaşında Best Model oldu

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Best Model Türkiye Yarışması'nın finalinde, kadınlarda birinciliği 15 yaşındaki Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı

15 yaşında Best Model oldu
Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye Yarışması'nın finalinde, kadınlarda birinciliği 15 yaşındaki Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.
33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede podyumda maske önlemi dikkat çekti.

Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya'nın sahne aldığı törende, Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
3. Best Model Türkiye birinciliğini, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.
İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandı. Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu olurken; Best Grace Merve Yıldırım, Best Gentleman de Metehan Onay oldu.
Öte yandan birinci seçilen Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.
1,80 metre boyundaki İmrak'ın da bu sayede yarışmaya başvurduğu öğrenildi. 
 
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