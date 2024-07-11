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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü dolayısıyla KKTC’de de etkinlikler düzenlenecek

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler KKTC’de de anılacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü dolayısıyla KKTC’de de etkinlikler düzenlenecek
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında, yarın 12.00’de, Hala Sultan Camii’nde “15 Temmuz Şehitlerini Yad” Programı düzenleyecek.
Büyükelçilik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Pazartesi günü 09:00’da Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenleyecek. Aynı gün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile saat 11:30’da, BRT’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirilecek.
 
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