15. Lefkoşa Gençlik Günleri Sokak konseriyle başladı

“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gençlerin Dijital Yolları” olarak belirlenen Gençlik Günleri dün Zahra Sokak’ta düzenlenen, genç müzisyenlerin sahne aldığı “Sokak Konseri” ile başladı

HASDER Gençlik Kulübü, “12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü” nedeniyle etkinlikler düzenliyor.HASDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre BM tarafından bu yıl teması “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gençlerin Dijital Yolları” olarak belirlenen Gençlik Günleri dün Zahra Sokak’ta düzenlenen, genç müzisyenlerin sahne aldığı “Sokak Konseri” ile başladı.Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında yarın saat 18.30’da “Velesbitnan Surlariçi Kültür Turu” yapılacak.Etkinlik AB Bilgi Merkezi katkılarıyla 5 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Zahra Sokak’ta düzenlenecek Kıbrıslı Türk ve Rum halk dansları ekiplerinin gösterisi, “Let’s Sing Together Band” konseri ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de AB Bilgi Merkezi bahçesinde yer alacak “Süt Babam” belgesel film gösterimiyle devam edecek.Gençlik Günleri 12 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30’da AB Bilgi Merkezi toplantı salonunda düzenlenecek, gençlik örgütleri temsilcilerinin katılacağı yuvarlak masa toplantısıyla sona erecek.