15. Hurma Festivali pazar günü yapıldı

Lefke Çarşı Merkezinde 09.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen festivalde, gün boyu müzik ve halk dansları performansları yer aldı.
Festivalde ayrıca, “hurmadan el sanatları, dağarcık, paluze- sucuk, iskemle örücülüğü, kalbur ve elek, Kıbrıs muhallebisi, ahşap, seramik, Lefkara ve İpek Koza işi, topuz ve çalı süpürgesi yapımı ile pastelli, gullirikya, hurma pekmezi ve gollifa ikramı” yapıldı.
Etkinlikte, yarışma, yürüyüş ve sergi etkinlikleri de yer aldı.
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