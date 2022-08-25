Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ozanköy Pekmez Festivali yarın başlıyor.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre festival açılış töreni saat 19:00’da olacak.Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, iki yıl aradan sonra Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesinde düzenlenecek.28 Ağustos Pazar günü sona erecek festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları, halk dansları gösterileri ve konserler yer alacak; Pekmezli tatlılar yarışması, Şair Osman Türkay’ın şiirleri ve pekmezin sağlığa faydaları konulu sunumlar yapılacak.19.00 Festival Açılışı ve KonuşmalarŞira İkramıStantların Gezilmesi19: 30 Halk Dansları GösterisiGirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu19 :45 KonserUtku & Gizem Yerebakan20: 45 Halk Dansları GösterisiOrak Kültür - Sanat ve Eğitim Merkezi ( Feslikan Oraklar Grubu)21: 00 Niyal Öztürk Band19:00 Sunum ve Şiir DinletisiŞair Osman Türkay’ın Hayatı ve ŞiirleriKonuşmacı: Prof. Dr. Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi)Şiir Seslendirme: Ahmet Uçar ( Şair)( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )19: 15 Halk Dansları GösterisiGirne Genç Sanatseverler Derneği19: 30 Konserİpek Amber & İbrahim Çetiner20.30 Sunum: Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve ÜretimiKonuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)20.45 Tango Dans GösterisiTango Siempre Cyprus21:00 KonserEda Girgin19:00 Pekmezli Tatlılar YarışmasıYarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu SunumKonuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)19: 30 Halk Dansları Gösterileri ( Hasder )19: 45 KonserTenha20: 45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması21:00 Halk Dansları GösterisiLapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu21:15 Final KonseriHikmet Kurtarıcıoğulları “