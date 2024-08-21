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13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece

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13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
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13.Yeniboğaziçi Pulya Festivali önceki akşam beş ayrı etkinliğe imza attı.
İlk olarak Festivalde, "Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Aytotoro Tavası" yemek yarışması  gerçekleştirildi.
Daha sonra ise çocuk etkinlikleri düzenlendi. 
Çocuklar evlerinden getirdikleri beyaz tişörtlerini boyayarak kendilerine ait desenler yaparak çok renkli ve güzel giyebilecekleri tişörtler elde ettiler.
Akşam saatlerinde ise LED ışık gösterisi izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.
Ardından ise ateş show görülmeye değer bir etkinlik idi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise  İzel Seylani’nin hazırlayıp sunduğu  Karagöz-Hacivat oyunu sahnelenerek tiyatro severlere nostaljik anlar yaşatıldı.
Festivalin 3. Gecesinde ise KKTC'nin yerli ve sevilen sanatçısı Yahya sahne alarak Yeniboğaziçi amfi sahnesine gelenlere güzel bir sahne performansı sergileyerek vatandaşlardan alkış aldı. (MHA)
 
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