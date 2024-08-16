13.⁠ ⁠Yeniboğaziçi Pulya Festivali & 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor.

13.⁠ ⁠Yeniboğaziçi Pulya Festivali & 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali bu akşam başlıyor.



25 Ağustos’a kadar sürecek festivalde yurtiçinden ve yurt dışından onlarca sanatçıyı ağırlayacak. Ücretsiz verilecek konserler Yeniboğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da olacak. Tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak Levent Yüksel ve Şirin Konseri ise Salamis Antik Tiyatro'da olacak.

-Açılış bu akşam

Festival programına göre, Yeniboğaziçi Festival alanında bu akşam saat 19.00’daki kortej yürüyüşü sonrasında festivalin açılışı saat 20.30’da yapılacak . Bahadır Sağlam, bu akşam saat 22.30’da konser verecek. Konser öncesinde Halk Oyunları Gösterileri olacak.

Can Gox, 21 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de sahne alacak . 22 Ağustos Perşembe akşamı ise Karadenizliler Gecesi etkinlikleri olacak, saat 22.00’de Ekin Uzunlar konser verecek.

“On Yıl Sonra” adlı romantik komedi oyunu 23 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da ücretsiz sahnelenecek. 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da Levent Yüksel ve Şirin Konseri konseri olacak. Bu konserin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.

Emre Altuğ ise festivalin kapanışında, 25 Ağustos Pazar akşamı saat 22.00’de sahne alacak. Öncesinde 21.00 Retro Çalgıcıları konser verecek.

