13. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Bulgaristan'da açıldı

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi (13th International Cartoon Contest Kyrenia-Cyprus 2024), Bulgaristan’ın Gabrovo şehrindeki Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi’nde açıldı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sergi bu yıl ‘Zeytin Mizah Şenliği – Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan ve sergilenen karikatürlerden oluşuyor.

Sergi açılışına, Girne Belediyesi Meclisi Üyesi ve Kültür Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer ile Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Karikatürist Zafer Tutkulu, ‘Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi’nin davetlisi olarak katıldı.

Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi Halkla İlişkiler Uzmanı Svetlana Mihailova tarafından açılışı yapılan sergide, Müze Müdür Yardımcısı Nela Rachevits, Dünya Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO – BULGARIA) Başkanı Ivailo Tsvetkov ve Girne Belediyesi Meclis Üyesi Ziya Egeme Sencer birer konuşma yaptı.

Sergide ayrıca, "Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'nın Tarihçesi ve Renkli Karikatürden Siyah – Beyaz Karikatüre Geçiş Nedenleri" konulu sunum yazısı Hüseyin Çakmak tarafından yapıldı.

Törende, “Serbest” konulu bölümde birincilik ödülü kazanan Bulgar karikatür sanatçısı Ivailo Tsvetkov'a, ödülü Ziya Egemen Sencer tarafından takdim edildi.

Toplamda 50 karikatürün sergilendiği “13th International Cartoon Contest Kyrenia – Cyprus 2024” sergisi, 28 Şubat 2025 tarihine kadar Uluslararası Mizah ve Hiciv Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

