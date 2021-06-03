11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran’da yapılıyor

11. Lefke Ceviz Festivali 13 Haziran Pazar günü, 10:00-21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Lefke Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, geçen sene Covid-19 yasaklarından dolayı yapılamayan festival, bu sene yasakların kalkmasının ardından, sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri alınarak düzenlenecek.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek festival kapsamında Lefke’ye gelenler, yöresel alışverişin yanında, Atilla Karaderi’nin fotoğraf sergisini, Cittaslow Lefke kasabasını, köylerini, Lefke’nin tarihi ve kültürel dokusunu, Lefke duvarlarına yapılan üç duvar resmini (mural), Bağlıköy kavşağındaki Muflon heykelini ve Soli Afrodit heykelini görme şansına sahip olacak.

