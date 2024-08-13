11. Halk Dansları ve Barış Festivali cumartesi günü başlıyor

Dernek Başkanı Serhat Kozoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, festivale Türkiye, Litvanya ve Makedonya'dan ekipler de katılacak.
Festival çerçevesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde, 18 Ağustos Pazar akşamı Kaleburnu Köy meydanında, 19 Ağustos Pazartesi akşamı ise Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda gösteriler sunulacak.
Saat 20.00’de başlayacak etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.