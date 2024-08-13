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11. Halk Dansları ve Barış Festivali cumartesi günü başlıyor

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Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği tarafından düzenlenen 11. Halk Dansları Barış Festivali cumartesi günü başlıyor.

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11. Halk Dansları ve Barış Festivali cumartesi günü başlıyor
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Dernek Başkanı Serhat Kozoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, festivale Türkiye, Litvanya ve Makedonya'dan ekipler de katılacak. 
 

Festival çerçevesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde, 18 Ağustos Pazar akşamı Kaleburnu Köy meydanında, 19 Ağustos Pazartesi akşamı ise Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda gösteriler sunulacak.
 
Saat 20.00’de başlayacak etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.
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