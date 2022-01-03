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“100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor

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“100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor. 

Lefkoşa Bedesten’de 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi 28 Şubat’a kadar açık kalacak.

Türk İslam tarihinde yapılmış matematik, fizik, astronomi, sosyoloji, mühendislik ve tıp alanlarında yapılmış çalışmalar eserlerin yer aldığı sergi kapsamında planlanmış etkinlikler de cumartesine kadar devam edecek. 

Etkinlikler çerçevesinde Hollanda’dan gelecek Prof.Dr. Jan. Hogendijk ve ekibi ‘Türk İslam Bilim Tarihi’ hakkında seminerler verecek ve sergide yer alan önemli icatlarla ilgili atölyeler düzenleyecek. 

Seminerler ada genelinde yer alan tüm Türk Maarif Kolejleri’nde, Final ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacak. Bu etkinlik Perşembe günü Merit Hotel-Lefkoşa’da düzenlenecek seminer ve atölyelerle genel izleyiciye de ulaşacak.

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