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10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor

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Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenleyeceği 10. Halk Dansları Barış Festivali, Cuma günü başlıyor.

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10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor
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Festival çerçevesinde Cuma akşamı Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı’nda, cumartesi Karşıyaka Düğün Parkı’nda ve Pazar günü de Yılmazköy Spor Kulübü bahçesinde gösteriler sunulacak.
Ücretsiz ve halka açık olacak etkinlikler saat 20.00’de başlayacak.
 
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