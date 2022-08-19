banner762
banner815
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
9 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
18 0
 
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
27 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
16 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
36 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
25 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
50 0
banner797

“10. Girne Kültür Sanat Günleri” 22 Ağustos’ta başlıyor

banner476

banner825
“10. Girne Kültür Sanat Günleri” 22 Ağustos’ta başlıyor
Girne Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceği Girne Kültür Sanat Günleri, 23 Ağustos Salı akşamı Işın Karaca konseriyle başlıyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkanı Nidai Güngördü, 10. Girne Kültür Sanat Günleri’ni, Girne Amfi Tiyatro’da iki yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını, tüm dünyada etkili olan Covid pandemisi nedeniyle ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturacaklarını ifade etti.
Güngördü, belediye meclis üyelerinden oluşan kültür sanat komitesine, belediye çalışanlarına, program için son kararı veren belediye meclis üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bu yılkı sloganı “sanat, barış ve hoşgörü” olarak açıklayan Güngördü, “Sanatın barışa, hoşgörüye ve sağlığa vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Girne Kültür Sanat Günleri programı şöyle:
“23 Ağustos Salı Işın Karaca
6 Eylül Salı Mustafa Ceceli
22 Eylül Perşembe Leman Sam
12 Ekim Çarşamba Kolpa”
Tüm konserler saat 21.00'de başlayacak. Konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, Belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek. Bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.
Açıklamada, Işın Karaca ve Mustafa Ceceli konserlerinin, Les Ambassadeurs Hotel katkılarıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.