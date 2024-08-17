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1. Kaleburnu Kültür ve Sanat Etkinliği yarın yapılıyor

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1. Kaleburnu Kültür ve Sanat Etkinliği yarın yapılıyor
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 Erenköy-Karpaz Belediyesi'nin organize ettiği 1. Kaleburnu Kültür ve Sanat Etkinliği, yarın saat 19.30'da Kaleburnu Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Belediye'den verilen bilgiye göre, tarihi ve kültürel dokusuyla ülkenin önemli yerleşim yerlerinden Kaleburnu köyündeki etkinlikte, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği'nin organize ettiği XI. Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali çerçevesinde adada bulunan halk dansları ekiplerinin gösterileri de yer alacak.
Türkiye'den Bolu, Bursa'dan Litvanya ve Makedonya'dan halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yer alacağı gecede, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER) Çocuk Halk Dansları ile Kıbrıs Halk Dansları Merkezi Derneği de gösteriler sunacak.
Erenköy-Karpaz Belediyesi'nin organize ettiği 1.Kaleburnu Kültür ve Sanat etkinliğinde Grup Otantik konseri de yer alacak. Gecede, Kıbrıs'a özgü elişi ve yemek stantları da kurulacak.
 
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