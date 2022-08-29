1 Eylül Dünya Barış Günü’nde iki toplumlu etkinlik düzenlenecek

Perşembe günü sendikalar ve İki Toplumlu Barış İnsiyatifi Ara Bölge’de bir araya gelecek





“Tüm emekçileri bir araya gelerek, barış ve yeniden birleşme hedefiyle ortak mücadeleye devam etme mesajını vermeye davet ediyoruz”



Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından, “1 Eylül Dünya Barış Günü” dolayısıyla iki toplumlu etkinlik organize ediliyor.



Perşembe günü yapılacak etkinlikle, Kıbrıslı Türkler Kuğulu Park’ta, Kıbrıslı Rumlar ise Elefteria Meydanı’nda saat 18.30’da buluşup, Ara Bölge’ye yürüyecek.



Saat 19.30’da Çetinkaya Stadyumu’nda yer alacak 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde, DSF Genel Sekreteri Pambis Kiritsis bir konuşma yapacak ve iki toplumlu “Let’s Sing Together” orkestrası konser verecek.



- “Kıbrıs sorunun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için emekçilerin ortak mücadelesi, tüm dünya halklarının dünya barışı için verdiği geniş mücadelenin bir parçasıdır”



Dayanışma Evi’nde bugün saat 10.15’te düzenlenen basın toplantısında etkinliği düzenleyen sendika ve kuruluşların ortak basın açıklaması okunarak, etkinlik hakkında bilgi verildi.



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam ve Güney Kıbrıs Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus tarafından okunan ortak açıklamada, “barışın hakim olması ve vatanın yeniden birleşmesi için ortak mücadeleyi sürdürme kararlılığına” vurgu yapıldı.



Tüm emekçilerin 1 Eylül etkinliğine davet edildiği açıklamada, “Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimliğe, BM kararlarında tanımladığı gibi siyasi eşitliğe sahip, askerden arındırılmış ve bağımsız bir devlet çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme” destek belirtilerek, görüşmelerin en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, Kıbrıs sorunu için emekçilerin ortak mücadelesinin tüm dünya haklarının dünya barışı için verdiği geniş mücadelenin bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin, barışın savunulması, NATO’nun ve tüm askeri ittifakların dağıtılması, savaşların ve müdahalelerin olmayacağı bir dünya için mücadelede, sesini tün dünya emekçileriyle birleştirdiği kaydedildi.



- “Bu yılki eylem günü, Ukrayna’da yaşayan dramatik gelişmeler, büyük insani ve maddi kayıplar nedeniyle daha da önem kazanıyor”



DSF’nin Nazi Almanya’sının 1939’da başlattığı saldırılar sonucunda katledilen kurbanların anısına 1 Eylül’ün “Sendikaların Barış İçin Küresel Eylem Günü” olarak ilan ettiği anımsatılan açıklamada, bu yıl Ukrayna’da yaşanan gelişmeler sonucunda büyük insani ve maddi kayıplarla daha fazla askerileşme ve silahlanmada yoğunlaşma olmasından dolayı daha da önem kazandığına işaret edildi.



Savaşı yaşayan halklara destek ifade edilen ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi kınanan açıklamada, Ukrayna’daki savaşın bir an önce sona ermesi ve barışçıl bir çözüm bulunması talep edildi.



Açıklamada, ayrıca, Irak, Suriye ve Yemen’deki savaşlara ve emperyalist müdahalelere karşı çıkılarak, Filistin halkı ile barış, siyasi ve sosyal haklar için mücadele eden tüm halklarla dayanışma ifade edildi.