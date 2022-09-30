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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘‘Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz’’ sloganıyla, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, bir dizi etkinlik düzenliyor.

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenliyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, bu akşam Doğan Türk Birliği ile Dumlupınar takımları arasında, 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda oynanacak futbol maçına Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılar da  seyirci olarak katılacak.

Maç öncesinde futbolcularla yaşlılar, "farkındalık yaratmak amacıyla", "Birlikte Yaş Alıyoruz" sloganıyla pankart açacak. Maç saat 19.00’de başlayacak.

Cumartesi günü ise, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlılar için Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin katkılarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından,  yoga ve boyama etkinliği düzenlenecek.

Öğle yemeği ve canlı müzik dinletisini de içerecek etkinlikler 10.00-14.00 saatleri arasında  yapılacak. Etkinliklere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katılacak.


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