1 Ağustos’ta mukavemet yol koşusu yapılacak





Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos Perşembe sabahı saat 06.00’da Boğazköy’de, Güvenlik Kuvvetleri Karargahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusuna katılım şartları ve müracaat formuna KKTC Atletizm Federasyonu resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden (www.ktaf.org.tr) veya federasyonun resmi sosyal medya hesaplarından (facebook-instagram) ulaşılabilecek.