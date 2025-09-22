Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, Kanal T’de Kaptanın Günlüğü programının konuğu olarak gündemi değerlendirdi.

Ersoy, sadece masayla sınırlı kalınamayacağını, halkların kendi öz gücü olmadan siyasi eşitlik mücadelesinin verilemeyeceğini ifade etti.

“İki devletlilik” ve “federasyon” düşünceleriyle ilgili değerlendirme yaparak, ada üzerinde iki halk olduğu ve halkların kendi haklarını tayin etme hakkı bulunduğunu söyleyen Ersoy, “İki devletlilik siyasetini desteklemiyor olsak da insanlarımızın federal birleşik bir Kıbrıs ile değil de iki farklı devlet anlayışı içerisinde yaşama arzusunu anlaşılabilir buluyoruz.” şeklinde konuştu.

1983 yılında KKTC’nin ilanından beri iki devletli modelin denendiği belirten Ersoy, “İki devlet modeli yeniymiş gibi davranmaya gerek yok.” dedi.

Federasyon olmadığı için iki devletliliğe geçtik gibi bir durum olmadığını savunan Ersoy, “KKTC’nin tanınması için ne yapıldığını” sorarak, iki devletli siyaseti savunanlarının pozisyonunu “iki devleti kabul edene kadar sizinle görüşmeyeceğiz.” şeklinde olduğunu ileri sürdü.