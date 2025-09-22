Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy, Kanal T’de Kaptanın Günlüğü programının konuğu olarak gündemi değerlendirdi.
Ersoy, sadece masayla sınırlı kalınamayacağını, halkların kendi öz gücü olmadan siyasi eşitlik mücadelesinin verilemeyeceğini ifade etti.
1983 yılında KKTC’nin ilanından beri iki devletli modelin denendiği belirten Ersoy, “İki devlet modeli yeniymiş gibi davranmaya gerek yok.” dedi.
Federasyon olmadığı için iki devletliliğe geçtik gibi bir durum olmadığını savunan Ersoy, “KKTC’nin tanınması için ne yapıldığını” sorarak, iki devletli siyaseti savunanlarının pozisyonunu “iki devleti kabul edene kadar sizinle görüşmeyeceğiz.” şeklinde olduğunu ileri sürdü.