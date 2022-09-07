Zam rekoru ekmekte

KKTC’de gıda enflasyonu dünya ortalamasını 10 kat üzerine çıktı. En fazla artış yıllık bazda ekmekte (yüzde 182) oldu





KKTC’de gıda enflasyonu dünya ortalamasını 10'a katladı.

Son bir yılda gıda ve alkolsüz içecek fiyat endeksi de yüzde 118.21 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda enflasyonu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasında yüzde 13, Avrupa Birliği’nde ise yüzde 12 yükseldi. Ülkede temmuz ayı gıda enflasyonu yüzde 124.88 olarak gerçekleşmişti. Ocak ayında ise yıllık bazda yüzde 66.76 çıkan gıda enflasyonu 8 ayda neredeyse ikiye katlandı.

Son 30 yıllık periyodun en yüksek gıda enflasyonun yaşandığı bu dönemde, vatandaş için temel gıdalara erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde yer alan en ağırlıklı 40 madde içerisindeki gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık değişimler şöyle oldu:

Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) - aylık yüzde 3.75 / yıllık yüzde 182.76

Tavuk Temizlenmiş Bütün - aylık yüzde 15.41 / yıllık yüzde 170.10

Süt Uzun Ömürlü - aylık yüzde 0.00 / yıllık yüzde 132.53

Hellim - aylık yüzde 1.55 / yıllık yüzde 116.63

Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) - aylık yüzde 3.16 / yıllık yüzde 105.61

Dana Eti Kıyma - aylık yüzde 2.77 / yıllık yüzde 106.11

Su Damacana (Pet Şişe) - aylık yüzde 0.0 / yıllık yüzde 95.23

Kuzu Eti Pirzola - yüzde 0.01 / yıllık yüzde 63.35

Tavuk Dolma - yüzde 14.38 / yıllık yüzde 130.87

Balık Izgara (restoranda) - yüzde 25.38 / yıllık yüzde 155.54

