banner762
banner815
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
12 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
64 0
 
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
13 0
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
37 0
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
28 0
Pedallar Erenköy’de döndü
Pedallar Erenköy’de döndü
18 0
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
26 0
banner797

Zahire ödemeleri 18 Ağustos’ta yapılıyor

banner476

banner825
Zahire ödemeleri 18 Ağustos’ta yapılıyor
Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, zahire ödemelerinin 18 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.
Adahan yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 20-24 Haziran döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13 milyon 428 bin 321 lira 50 kuruşun  18 Ağustos Perşembe günü hak sahibi üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağını duyurdu.  
Adahan, TÜK’ün 20 Haziran tarihinden itibaren alımını yaptığı zahirenin, ürün bedellerini hak sahibi  üreticilere ödemeye devam edeceğini, ödeme dönem ve tarihlerinin duyurulacağını belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.