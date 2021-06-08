Zahire fiyatları yeniden düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zahire alım fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu. Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ise, yemlik ve tohumluk zahire alımlarını yeni fiyatlarla almaya başladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda, Bakanlar Kurulu’nun 18 Mayıs’ta belirlediği zahire alım fiyatlarının, dünya borsa fiyatları ve kur artışları dikkate alınarak, yeniden düzenlendiğini vurguladı.

Duyuruya göre, sert buğdayın kilosu 2,50 TL, yumuşak buğday ve tritikalenin kilosu 2,25 TL’ye yükseltildi. Yemlik arpada 2,00 TL olan fiyatın üzerine 15 kuruş/kg, tohumluk arpada ise 2,2 TL olan fiyatın üzerine 5 kuruş /kg prim desteği ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece üreticiye toplamda yemlik arpa 2,15 TL /kg, tohumluk arpa ise 2,25 TL/kg’dan ödenecek.