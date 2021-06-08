banner583
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
26 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
15 0
 
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
38 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
22 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
934 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
62 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
banner661
banner570

Zahire fiyatları yeniden düzenlendi

banner476

banner666
Zahire fiyatları yeniden düzenlendi

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zahire alım fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu. Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ise, yemlik ve tohumluk zahire alımlarını yeni fiyatlarla almaya başladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda, Bakanlar Kurulu’nun 18 Mayıs’ta belirlediği zahire alım fiyatlarının, dünya borsa fiyatları ve kur artışları dikkate alınarak, yeniden düzenlendiğini vurguladı.

Duyuruya göre, sert buğdayın kilosu 2,50 TL, yumuşak buğday ve tritikalenin kilosu 2,25 TL’ye yükseltildi. Yemlik arpada 2,00 TL olan fiyatın üzerine 15 kuruş/kg, tohumluk arpada ise 2,2 TL olan fiyatın üzerine 5 kuruş /kg prim desteği ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece üreticiye toplamda yemlik arpa 2,15 TL /kg, tohumluk arpa ise 2,25 TL/kg’dan ödenecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.