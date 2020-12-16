Yüzler Gülüyor: ABD Dolar Endeksi (DXY) 32 ayın dibinde

- Küresel mali piyasalar, yılsonu etkisi ile sakin, hatta iyimser, biraz da vurdumduymaz bir modda seneyi iyi kapatma gayreti ile dünkü günü de tamamladı. Kuvvetle muhtemel, yılın geriye kalan son günleri de benzer bir tabloya sahne olacak.
- Aşılama faaliyetlerinin küresel çapta devam etmesinin de yardımı ile, Avrupa ve ABD borsaları %1 civarında dün de değer kazanırken, ABD yaptırımlarının korkulanın aksine hafif maddelerden oluşmasının da yardımı ile, USDTRY kur 7,84 civarında yatay, borsa ise sınırlı da olsa yükseldi.
- Bugün ise Türk mali piyasaları açısından önemli bir gün. TCMB’nin yeni başkanı Sn. Ağbal, TSİ10:30’da ilk kez mikrofon karşısına geçerek 2021 yılı para ve kur politikasını kamuoyuna anlatacak; akabinde de sorulara cevap verecek.
- Ağbal'ın dudaklarından dökülecek her cümle, yeni yılda izlenecek yol haritasına ışık tutacağından, Türk mali piyasaları üzerinde etkili olacaktır. Bir ekonomist olarak, yeniden hortlayan enflasyona karşı izlenecek yol haritası, araç bağımsızlığının altının çizilmesi, eriyen rezervlere karşı rezerv biriktirme stratejisi, ve en önemlisi güçlü hesap verme mekanizmasına yönelik sinyalleri takip edeceğim.
- Tıpkı Ağbal gibi, dün başlayan ve bugün sonuçlanacak yılın son olağan FED toplantısı da bu gece TSİ22:00’de karar metninin duyurulması ile sonuçlanacak ve akabinde FED Başkanı Powell basın karşısına çıkacak. Mali cepheden henüz istenilen teşvik paketinin çıkmamasına paralel, FED'den ilave destek ihtimalini göz ardı etmiyoruz.
https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni