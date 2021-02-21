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”Yüz yüze eğitim için kararlı bir şekilde güvenli ülke politikası uygulanmalı"

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DAÜ-Sen yüz yüze eğitime başlanamamasının hükümet politikalarından kaynaklandığı ileri sürülerek, ” Yüz yüze eğitim mümkündür, ancak kararlı bir şekilde güvenli ülke politikası uygulanmalı ve en erken zamanda gerekli koşullar gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, 2020 Güz döneminde kaçırılan fırsat, önümüzdeki süreçte de kaçırılacaktır”

”Yüz yüze eğitim için kararlı bir şekilde güvenli ülke politikası uygulanmalı"
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DAÜ-SEN, “Kuzey Kıbrıs’ın Covid-19’suz, güvenli bir alan haline getirilebileceğini vurgulayarak, hükümetin  güvenli ülke uygulamasını 1 Temmuz’dan sonra terk ettiğini savundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitime başlanamamasının hükümet politikalarından kaynaklandığı ileri sürülerek, “Bakanlar Kurulu bir süre önce mezuniyet durumundaki öğrencilerin uygulama dersleri ve stajlarının yüz yüze yapılmasına yönelik bir karar almıştır. Buna ek olarak öğretimin %40 oranında çevrimiçi, %60 oranında ise yüz yüze yapılmasını kararlaştırmıştır. Benzer bir karar Güz Dönemi için de alınmış ancak uygulanamamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Yerel bulaşın bitirilmesi, ülkeye girişlerin karantinaya bağlanması ve risk gruplarının aşılanmasıyla Covid-19’suz güvenli bir ülke yaratılabileceği vurgulanan açıklamada, “Bugünkü şartlarda KKTC Bakanlar Kurulu’nun %40 çevrimiçi, %60 yüz yüze kararının uygulanması mümkün müdür? Bu karar yerel bulaşın sona erdirilmesi, ülkeye güvenli girişlerin sağlanması, eğitimcilere ve tüm riskli gruplara aşı yapılması durumunda hayata geçirilebilir.” denildi.

Gelinen noktada yerel bulaşın hala kontrol altına alınamadığı,  3 haftalık kapanmanın  dahi bulaşı bitirmediği  belirtilerek, yüz yüze eğitimin zemininin; yerel bulaşın bitirilmesi ve kontrol altına alınması, karantinalı ve kontrollü girişlerin sağlanması ve tüm risk grupları ile eğitimde aktif çalışacak kesimlerin aşılanmasının tamamlanması olduğu yinelendi.

Açıklamada,” Yüz yüze eğitim mümkündür, ancak kararlı bir şekilde güvenli ülke politikası uygulanmalı ve en erken zamanda gerekli koşullar gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, 2020 Güz döneminde kaçırılan fırsat, önümüzdeki süreçte de kaçırılacaktır” denildi.

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