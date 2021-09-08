Yüksek seyreden vaka sayıları ve zayıf ekonomik veriler: Piyasalar satıcılı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle:
- Son haftalarda yurtdışı piyasalardan olumlu ayrışan Türk mali piyasaları, dün küresel çapta yüksek seyreden vaka sayıları ve beraberinde zayıf ekonomik verilere kayıtsız kalamayarak günü satış baskısı ile tamamladı.
- Yurtdışı kaynaklı gelişmelerin etkili olduğu dünkü günde, USDTRY kuru 8,28 seviyelerindeki 'duvarı' aşağı yönlü bir kez daha geçemeyerek 8,35 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetti. BİST100 endeksi de bu kapsamda genele yayılan satışların gölgesinde günü %1,4 oranında düşüşle tamamladı.
- Hatırlanacağı üzere, 8,28 seviyesinin teknik manada çok önemli olduğunu, kısa vadeli döviz alım ihtiyaçlarının mevcut seviyelerden karşılanabileceğini ancak TL aleyhine uzun pozisyon açılması için de acele edilmemesi gerektiğini savunmuştuk. Bu görüşümüzün halen daha arkasındayız. TL'nin faiz avantajının ön planda kalacağı bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.
- Pazartesi günü tatil konumunda olan ABD mali piyasalar, tatil döneminde her halde yüksek seyreden vaka sayılar ve beraberinde can kayıplarının farkına varmış olacaklar ki, zayıf tarafta kalmaya devam eden ekonomik veriler de tuz biber olunca, dün yurtdışı piyasaların geneli oldukça tatsız bir günü geride bıraktı.
- Enflasyonun yüksek, istihdam ve ekonomiye dair diğer verilerin zayıf tarafta kalması ile bozulan risk iştahı, hisse senetleri, kıymetli madenler ve özellikle kripto paralarda büyük çaplı satışların yaşanmasına neden oldu.
- Tarihsel olarak Eylül aylarını pek de sevmeyen Bitcoin, dün sabah saatlerinde 53bin dolar seviyesine varan bir yükseliş kaydetmesi ardından günün ikinci yarısında 42bin dolar seviyesine indi. ABD tarım dışı istihdam verisi ardından teknik seviyeleri test eden ve dikkat çektiğimiz üzere aşamayan altın ve gümüş (sırası ile 1,835 ve 24,75) dün risk modunun "off" olmasına paralel 1,797 ve 24,30 seviyelerine geri çekildi. Kıymetli madenlerde pozisyon almak için 1,835 ve 24,75 üzeri gecelik kapanış bekleyeceğiz.
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