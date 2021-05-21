Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, yayımladığı mesajda, "Bizler sizlerin üretimi azaltın, üretmeyin söylemlerinize rağmen üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda var olabilmek için inadına daha çok üreteceğiz, sizin gibi korkak davranmadan üreteceğiz” dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, süt üreticilerinin sorunlarına değindi ve “yönetenlerin ‘üretimi azaltın/durdurun’ sözlerine inat, daha çok üreteceğiz” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yayımladığı mesajda, ülkede üreticinin geçirdiği en zor dönemde, hiç kimsenin, süt haftası dolayısıyla iyi niyet ve güzel sözler beklememesi gerektiğini söyleyerek, yönetenlerin, üreticinin ağır bedeller ödemesinin suçlusunun pandemi olduğunu söyleyerek, “kendi becerisizliklerini örtmeye çalıştıklarını” öne sürdü.

Üreticinin, yüksek girdi maliyetlerine rağmen, sütünü maliyetin altında satmakta ve buna rağmen tonlarca sütün buzluklarda kalarak, depolarda bozulmakta ve imha edilmekte olduğunu savunan Naimoğulları, “bu zor koşullara rağmen üreticinin suçlanarak, faturanın sürekli hayvancıya kesildiğini” iddia etti.

Süt ve süt ürünlerinin binlerce kişiye istihdam sağlayarak, ülke ekonomisine destek olduğuna ve birinci ihracat kalemi olduğuna da dikkat çeken Naimoğulları, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Sizler evine ekmek götürmek isteyen koyuncunun, günde 50-100 litre süt veren keçinin sütünü almayarak neyi başardınız? Buzluklarda ve tankerlerde inek sütlerini bozarak ve almayıp dökülmesine sebep olarak neyi başardınız? Üreticinin sütünü sırf pazar yoktur, sırf imalatçı almak istemez diyerek çok ucuz fiyatlara hiç kimseye sormadan dağıttınız. Bu süreç böyle devam etmez, edemez, etmeyecektir. Bizler sizlerin üretimi azaltın, üretmeyin söylemlerinize rağmen üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda var olabilmek için inadına daha çok üreteceğiz, sizin gibi korkak davranmadan üreteceğiz”

“EN KISA ZAMANDA BU ÜLKEYE BİR SÜT TOZU FABRİKASI KAZANDIRACAĞIZ”

Kısa süre içerisinde ülkeye bir süt tozu fabrikası da kazandıracaklarını duyuran Naimoğulları, “siyasetçi ve siyaset gelip geçicidir, var olan üretim sevdasıdır, var olan bu ülke insanlarına faydalı olabilmektir, var olan bu topraklarda geleceği kurabilmektir ve var olan daha mutlu 21 Mayısları kutlayabilmektir” dedi.