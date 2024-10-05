Yıllık enflasyon yüzde 63.57

İstatistik Kurumu, yıllık enflasyonu yüzde 63.57 olarak açıkladı. Kurum açıklamasında bir önceki aya göre Kuzey Kıbrıs’ta hayat yüzde 2.53 daha pahalı oldu

İstatistik Kurumu, eylül ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2,53 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, eylül ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 2.53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,57 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 31,59 ile eğitim ana grubunda meydana geldi.

Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 7,43, Haberleşme ana grubunda yüzde 4,82, Sağlık ana grubunda yüzde 4, 07, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3,73, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 3,15, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1,88, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1,75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 0,95, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0,32 artış yaşandı.

Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 7,18, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5,29 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 479 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 100 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 147,15 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci), yüzde 130,77 Odun Ücreti ve yüzde 128,95 ile Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 43,10 taze börülce, yüzde 37,50 Milli Piyango Bileti ve yüzde 30,98 ile patlıcan oldu.