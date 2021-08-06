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Yıllık enflasyon %20,23'e yükseldi

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Yıllık enflasyon %20,23'e yükseldi

İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2,23 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayınlanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, 7 aylık enflasyon yüzde 11.26, yıllık enflasyon ise yüzde 20.23 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 6.30 ile ulaştırma ana grubunda gerçekleşirken,  fiyatı en fazla artan üç mal yüzde 296 ile salatalık, yüzde 184.59 ile karpuz ve yüzde 171.44 ile kabak oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 ile piyango bileti (TC),  yüzde 44.30 ile bamya ve yüzde 35.58 ile çarliston biber olarak sıralandı.

Endekste yer alan 274 maddenin ortalama fiyatı artarken, 95 maddenin fiyatı düştü.

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