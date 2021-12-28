Yılbaşı ateş pahası

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, dövizin alıp gittiği hayat pahalılığının yükseldiği, marketlerdeki etiket fiyatlarının 2-3 misli arttığı bir ortamda yeni yıla girmeye hazırlanıyor
Yılbaşı sofrası cep yakacak
Geçtiğimiz yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da vatandaşlar Covid-19 salgınının gölgesinde yeni yıl kutlamaya hazırlanıyor
Marketlerde artan pahalılıkla birlikte evde mütevazi bir yılbaşı sofrası kurmak da cep yakar hale geldi. Kutlamayı evde yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için toplam harcama 2000 TL’yi bulacak
Pahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için ailelerin yapacağı hazırlıklar cep yakacak. Vatandaşlar, dövizin alıp gittiği hayat pahalılığının yükseldiği, marketlerdeki etiket fiyatlarının dövizdeki yükseliş nedeniyle neredeyse bir günde saatler içerisinde değiştiği bu ortamda yeni yıla girmeye hazırlanıyor.
Vatandaşların çoğunluğu Covid-19 salgını nedeniyle yılbaşı akşamını evde kutlayacak.
MUTFAK MASRAFI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 93,3 ARTTI
Ancak yeni yılı evde karşılayacak vatandaşların mutfak masrafı geçen yıla göre yüzde 93,3 oranında arttı.
Marketlerdeki etiketlerin yüksekliği, yeni yıl sofrasına hazırlık yapmaya başlayacak olan vatandaşların bütçelerini zorlayacağına beziyor.
Geçen yıl 940 TL harcayan vatandaşın cebinden bu yıl 883 TL daha fazla para çıkacak. Dört kişilik bir ailenin yılbaşı gecesi mutfak masrafı bu yıl 1,823 TL olarak hesaplandı.
Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının eşliğinde kutlanacak yılbaşı gecesinde hiç kuşkusuz özene bezene hazırlanan sofra, vatandaşın gecesine renk katacak.
Yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı mangal keyfi için 4 kişilik bir ailenin ortalama 800 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Et, tavuk, kömür ve pideden oluşan mangal listesinde 1 kiloluk et şiş 150 TL iken, 1 kiloluk tavuk şişin fiyatı ise 80 ile 85 TL arasında değişiyor. Öte yandan et dışındaki mangal harcamalarında 5 kiloluk kömür raflarda 62 TL’ye satılıyor. 10’luk pidenin paketi ise 22 lira 50 kuruş.
Et, salata, yoğurt, meşrubat, içki ve meyvenin olacağı bu sofranın maliyetinin ise yeni yıl yaklaşırken daha da artması bekleniyor.
Yılbaşı gecelerinin keyiflerinden kestanenin raf fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 44 TL olan kestane bu yıl neredeyse iki katı fiyata, 86 TL’ye satışa çıktı.
İÇECEK KALEMLERİ SADECE 620 TL…
Evdeki ortamın güzelliği, masadaki yiyecek, içecek ve meze çeşitliliği ile tamamlanacak. Yaptığımız araştırmaya göre, içecek kalemlerinden ortaya çıkan fiyat en az 619,5 TL’yi buluyor. Bu kalemlerden alkollü içecek grubu içerisinde yer alan rakı veya viski, yılbaşı sofrasında başı çekecek. 2-3 şişe bira ise rakı sevmeyenler için ideal ama ille de “romantik bir yılbaşı” diyenler için şarap kaçınılmaz olacak.
SICAK-SOĞUK MEZELER VE YEŞİLLİK İÇİN 500 TL
Ana yemeklerin yanında yer alacak yeşillik maliyeti ise 46.87 TL. Sofrada sıcak ve soğuk mezelerin yeri elbette bambaşka oluyor. Hellim, humus, kuruyemiş ve kestane de sofraları süsleyecek. Bu ürünler için de 422,97 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Meyveler için de 44.47 TL’lik bir harcama yapmak şart.
YILBAŞINA ÖZEL İNDİRİMLERİ DE ARTIK VATANDAŞI KURTARMIYOR
Vatandaşların yılbaşı sofrası alışverişini yaptığı bu günlerde, birçok market, yılbaşı için ‘indirim ve çeşit sunma’ konusunda kıyasıya yarış başlamasına rağmen fiyatların uçuk olması ürünü alıp almamak için vatandaşı iki kez düşündürüyor. Market sahipleri, ‘yeni yıl pastasından’ alacakları payı büyütmek için çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.
DÖRT KİŞİLİK MÜTEVAZI BİR AİLENİN YILBAŞI SOFRASINDA YER ALACAK; İÇECEK, YİYECEK, MEZE VE MEYVE FİYATLARI ŞÖYLE:
İçecekler Fiyatı (TL)
1 şişe şampanya: 180
1 şişe kırmızı şarap: 90
1 şişe viski: 195
3 şişe bira: 25,5
1 şişe rakı: 110
1 şişe kola (2,5 litre): 11
1 tane 1 litrelik meyve suyu: 8
Toplam: 619,5 TL
Yiyecekler: Fiyatı (TL)
1 adet tavuk: 95 (Büyük)
Yarım kilo kuzu eti kemiksiz 160
1 kilo pirzola 165
1 kilo dana kıyma 120
1 kilo pirinç: 19.50
1 büyük boy pasta: 90
4 adet kadayıf: 40
Toplam: 689,5 TL
Yeşillikler: Fiyatı (TL)
1 adet marul: 5
Yarım kilo domates: 8.50
Yarım kilo salatalık: 7.40
Yarım kilo havuç: 8
1 demet maydanoz: 4.99
1 adet gulumbra (Cehennem topuzu): 6
Yarım kilo limon: 3.99
1 bağ roka: 2.99
Toplam: 46.87 TL
Mezeler: Fiyatı (TL)
4 adet hellim: 75
Yarım kilo humus: 24
Yarım kilo Rus salatası: 28
Yarım kilo tahin: 29
1 paket kuruyemiş: 100
1 adet yoğurt: 22.99
1 kilo kestane: 79.99
1 paket kömür: 40
1 paket pide: 23.99
Toplam: 422,97 TL
Meyveler: Fiyatı (TL)
1 kilo portakal: 5.99
1 kilo mandalina: 6.50
1 kilo elma: 12.99
1 kilo muz: 18.99
Toplam: 44,47 TL
Genel toplam: 1823,31 TL