Yılbaşı ateş pahası

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, dövizin alıp gittiği hayat pahalılığının yükseldiği, marketlerdeki etiket fiyatlarının 2-3 misli arttığı bir ortamda yeni yıla girmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da vatandaşlar Covid-19 salgınının gölgesinde yeni yıl kutlamaya hazırlanıyorMarketlerde artan pahalılıkla birlikte evde mütevazi bir yılbaşı sofrası kurmak da cep yakar hale geldi. Kutlamayı evde yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için toplam harcama 2000 TL’yi bulacakPahalılığın başını alıp gittiği ülkemizde, yeni yılı karşılamak için ailelerin yapacağı hazırlıklar cep yakacak. Vatandaşlar, dövizin alıp gittiği hayat pahalılığının yükseldiği, marketlerdeki etiket fiyatlarının dövizdeki yükseliş nedeniyle neredeyse bir günde saatler içerisinde değiştiği bu ortamda yeni yıla girmeye hazırlanıyor.Vatandaşların çoğunluğu Covid-19 salgını nedeniyle yılbaşı akşamını evde kutlayacak.Ancak yeni yılı evde karşılayacak vatandaşların mutfak masrafı geçen yıla göre yüzde 93,3 oranında arttı.Marketlerdeki etiketlerin yüksekliği, yeni yıl sofrasına hazırlık yapmaya başlayacak olan vatandaşların bütçelerini zorlayacağına beziyor.Geçen yıl 940 TL harcayan vatandaşın cebinden bu yıl 883 TL daha fazla para çıkacak. Dört kişilik bir ailenin yılbaşı gecesi mutfak masrafı bu yıl 1,823 TL olarak hesaplandı.Televizyon kanallarındaki eğlence programlarının eşliğinde kutlanacak yılbaşı gecesinde hiç kuşkusuz özene bezene hazırlanan sofra, vatandaşın gecesine renk katacak.Yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı mangal keyfi için 4 kişilik bir ailenin ortalama 800 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Et, tavuk, kömür ve pideden oluşan mangal listesinde 1 kiloluk et şiş 150 TL iken, 1 kiloluk tavuk şişin fiyatı ise 80 ile 85 TL arasında değişiyor. Öte yandan et dışındaki mangal harcamalarında 5 kiloluk kömür raflarda 62 TL’ye satılıyor. 10’luk pidenin paketi ise 22 lira 50 kuruş.Et, salata, yoğurt, meşrubat, içki ve meyvenin olacağı bu sofranın maliyetinin ise yeni yıl yaklaşırken daha da artması bekleniyor.Yılbaşı gecelerinin keyiflerinden kestanenin raf fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 44 TL olan kestane bu yıl neredeyse iki katı fiyata, 86 TL’ye satışa çıktı.Evdeki ortamın güzelliği, masadaki yiyecek, içecek ve meze çeşitliliği ile tamamlanacak. Yaptığımız araştırmaya göre, içecek kalemlerinden ortaya çıkan fiyat en az 619,5 TL’yi buluyor. Bu kalemlerden alkollü içecek grubu içerisinde yer alan rakı veya viski, yılbaşı sofrasında başı çekecek. 2-3 şişe bira ise rakı sevmeyenler için ideal ama ille de “romantik bir yılbaşı” diyenler için şarap kaçınılmaz olacak.SICAK-SOĞUK MEZELER VE YEŞİLLİK İÇİN 500 TLAna yemeklerin yanında yer alacak yeşillik maliyeti ise 46.87 TL. Sofrada sıcak ve soğuk mezelerin yeri elbette bambaşka oluyor. Hellim, humus, kuruyemiş ve kestane de sofraları süsleyecek. Bu ürünler için de 422,97 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Meyveler için de 44.47 TL’lik bir harcama yapmak şart.Vatandaşların yılbaşı sofrası alışverişini yaptığı bu günlerde, birçok market, yılbaşı için ‘indirim ve çeşit sunma’ konusunda kıyasıya yarış başlamasına rağmen fiyatların uçuk olması ürünü alıp almamak için vatandaşı iki kez düşündürüyor. Market sahipleri, ‘yeni yıl pastasından’ alacakları payı büyütmek için çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.1 şişe şampanya: 1801 şişe kırmızı şarap: 901 şişe viski: 1953 şişe bira: 25,51 şişe rakı: 1101 şişe kola (2,5 litre): 111 tane 1 litrelik meyve suyu: 81 adet tavuk: 95 (Büyük)Yarım kilo kuzu eti kemiksiz 1601 kilo pirzola 1651 kilo dana kıyma 1201 kilo pirinç: 19.501 büyük boy pasta: 904 adet kadayıf: 401 adet marul: 5Yarım kilo domates: 8.50Yarım kilo salatalık: 7.40Yarım kilo havuç: 81 demet maydanoz: 4.991 adet gulumbra (Cehennem topuzu): 6Yarım kilo limon: 3.991 bağ roka: 2.994 adet hellim: 75Yarım kilo humus: 24Yarım kilo Rus salatası: 28Yarım kilo tahin: 291 paket kuruyemiş: 1001 adet yoğurt: 22.991 kilo kestane: 79.991 paket kömür: 401 paket pide: 23.991 kilo portakal: 5.991 kilo mandalina: 6.501 kilo elma: 12.991 kilo muz: 18.99