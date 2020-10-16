Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76'ya yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,31 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKELNTİSİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76

oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,15 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53, 24 ay

sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,86 ve yüzde 9,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 oldu.

2021 için ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak revize edildi.