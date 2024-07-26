Yeşil Hat ticaretini artırmak için hibe programı başlatıldı

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı tarafından finanse edilen ve GIZ International Services tarafından uygulanan "eunite: SME projesi", Yeşil Hat ticaretini artırmak amacıyla yeni bir hibe programına başvuruların açıldığını duyudrdu.





2 milyon euroluk bütçesiyle program, Kıbrıslı Türk işletmelerin güçlenmesini ve daha geniş AB pazarına entegre olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Başvurular için ilk aşama olan proje kavram belgesinin son teslim tarihi 26 Ağustos 2024 olarak açıklandı.

euniteCyprus’tan yapılan açıklamada, eunite: SME projesinin bir parçası olan “Yeşil Hat Ticaretini Artırmak Amacıyla Kobi'lere Doğrudan Destek Hibe Programı”nın, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı'nın bir bileşenini oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre bu hibe programının hedefinde, özellikle Kıbrıslı Türk imalatçılar, üreticiler ve tüccarlar yer alıyor. İş süreçlerinin ve inovatif yaklaşımların geliştirilmesinin yanı sıra AB standartlarına uyumun sağlanması yoluyla Yeşil Hat ticaretine katılımı teşvik etmek, ticareti geliştirmek ve büyümeyi desteklemek amaçlanıyor.

20,000 ile 60,000 euro arasında değişen hibe desteklerinin, yeni makine ve laboratuvar ekipmanı yatırımları, CE işaretleri ve ISO belgeleri gibi standardizasyon ve sertifikasyon hizmetleri, dijital iyileştirmeler, yeşil dönüşüm girişimleri, pazarlama desteği, Yeşil Hat Ticaretine katılan personelin becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları ve kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla kullanılabileceği belirtildi.





-Başvurular iki aşamalı olarak yapılacak

Programa başvuruların iki aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.

İlk aşama olan proje kavram belgesi tekliflerinin sunulması için son tarih 26 Ağustos saa 12.00.

Ağustos ayı boyunca potansiyel başvuru sahiplerine destek olmak ve hibe programı hakkında daha fazla detay ve yol gösterici bilgiler sunmak amacıyla bilgilendirme oturumları düzenlenecek. İlk bilgilendirme oturumu 8 Ağustos’ta, 18.00-20.00 saatleri arasında Kütüphane Sok. No:20-22, Surlariçi, Lefkoşa adresinde bulunan eunite: SME ofisinde, ”Mavi Kapılı Ofiste” yapılacak.

İlk aşamada başarılı bulunan başvuru sahipleri, Eylül 2024'te tam başvurularını sunmaya davet edilecek.

Hibe programı bilgi sayfasından (

2 milyon euroluk bütçesiyle program, Kıbrıslı Türk işletmelerin güçlenmesini ve daha geniş AB pazarına entegre olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.Başvurular için ilk aşama olan proje kavram belgesinin son teslim tarihi 26 Ağustos 2024 olarak açıklandı.euniteCyprus’tan yapılan açıklamada, eunite: SME projesinin bir parçası olan “Yeşil Hat Ticaretini Artırmak Amacıyla Kobi'lere Doğrudan Destek Hibe Programı”nın, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı'nın bir bileşenini oluşturduğu ifade edildi.Açıklamaya göre bu hibe programının hedefinde, özellikle Kıbrıslı Türk imalatçılar, üreticiler ve tüccarlar yer alıyor. İş süreçlerinin ve inovatif yaklaşımların geliştirilmesinin yanı sıra AB standartlarına uyumun sağlanması yoluyla Yeşil Hat ticaretine katılımı teşvik etmek, ticareti geliştirmek ve büyümeyi desteklemek amaçlanıyor.20,000 ile 60,000 euro arasında değişen hibe desteklerinin, yeni makine ve laboratuvar ekipmanı yatırımları, CE işaretleri ve ISO belgeleri gibi standardizasyon ve sertifikasyon hizmetleri, dijital iyileştirmeler, yeşil dönüşüm girişimleri, pazarlama desteği, Yeşil Hat Ticaretine katılan personelin becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları ve kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla kullanılabileceği belirtildi.-Başvurular iki aşamalı olarak yapılacakPrograma başvuruların iki aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.İlk aşama olan proje kavram belgesi tekliflerinin sunulması için son tarih 26 Ağustos saa 12.00.Ağustos ayı boyunca potansiyel başvuru sahiplerine destek olmak ve hibe programı hakkında daha fazla detay ve yol gösterici bilgiler sunmak amacıyla bilgilendirme oturumları düzenlenecek. İlk bilgilendirme oturumu 8 Ağustos’ta, 18.00-20.00 saatleri arasında Kütüphane Sok. No:20-22, Surlariçi, Lefkoşa adresinde bulunan eunite: SME ofisinde, ”Mavi Kapılı Ofiste” yapılacak.İlk aşamada başarılı bulunan başvuru sahipleri, Eylül 2024'te tam başvurularını sunmaya davet edilecek.Hibe programı bilgi sayfasından ( https://eunite-cyprus.eu/kobi-hibe-programi ) ayrıntılı bilgiye, uygunluk kriterlerine ve başvuru sürecinin tamamına ilişkin bilgilere ulaşılabileceği de belirtildi.