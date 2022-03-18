Yeşil Hat ticareti 6 milyon Euro’yu aştı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 2021 yılında Güney Kıbrıs’a yönelik olarak yapılan satışlardan 6 milyon Euro gelir elde edildi

Yeşil Hat Tüzüğü (EC866/2004) kapsamında 2021 yılında Güney Kıbrıs’a yapılan satışların yüzde 33.02 oranında arttığı hesaplandı. Ağustos 2004-Aralık 2021 arasındaki süredeki satışların toplam geliri ise 108 milyon Euro’yu aştı.Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) verilerine göre, 2021’de 6 milyon 123 bin Euro’ya çıkan Yeşil Hat ticaret kapsamındaki satışlar, 2020 yılında 4 milyon 603 bin Euro düzeyinde hesaplanmıştı.2021’de 6 milyon Euro’nun üzerine çıkan satışlar ticaretin başladığı tarihten bu yana (elektrik hariç) en yüksek ikinci yıllık miktarı oluşturdu. Yeşil Hat’ın yıllık en yüksek satış rakamı 2008 yılındaki 7 milyon 172 bin 115 Euro ile yakalanmıştı.Ticaret Odası’nın açıkladığı rakamlara göre 2021’deki satış rakamlarının aylık ortalaması 510 bin 308 Euro düzeyinde saptanırken, bu ortalama son altı yılın en yüksek rakamı oldu.2021’in ilk yarısında koronavirüs salgını etkilerine de bağlı olarak sadece 2,2 milyon Euro düzeyinde gerçekleşen ticaret, Temmuz-Aralık döneminde hızlı bir artışla 3,8 milyon Euro’yu aştı. Özellikle Aralık ayındaki 817 bin Euro’luk satış rakamı dikkati çekti. Tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamı Ekim 2008’deki 1 milyon 045 bin Euro’luk satış idi.Aylık ortalama satışlar 2020’de 383 bin Euro, 2019’da 447 bin Euro, 2018’de 381 bin Euro, 2017’de 399 bin Euro, 2016’da da 369 bin Euro düzeyinde açıklanmıştı.Ağustos 2004-Aralık 2021 arasında süregelen Yeşil Hat ticaretindeki en yüksek aylık ortalama gelir rakamı (elektrik satışı hariç) 597 bin 676 Euro ile 2008 yılında kayıtlara geçti. Ancak, 2009’da sağlanan 500 bin 529 Euro’luk aylık ortalama gelir rakamı sonrasında geçen yıla kadar 500 bin Euro sınırına dahi yaklaşılamamıştı.Söz konusu süreçte ticaretin ilk üç yılındaki geçiş dönemi hariç en düşük aylık ortalama gelir rakamı ise 304 bin 017 Euro ile 2014 yılında kayıtlara geçmişti.Standard Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Ağustos 2004-Aralık 2021 arasındaki sürede Güney Kıbrıs’a yönelik olarak yapılan satışlardan yaklaşık 108 milyon 054 bin 959 Euro gelir elde edildi.Ticarete Odası verileri, 2004’ün Ağustos ayında 3 bin 847 Euro ile başlayan ticaret kapsamında Aralık 2021 sonuna kadarki 17 yıl 5 aylık dönemde Güney Kıbrıs’a toplam 79 milyon 214 bin 367 Euro’luk ticari mal satışı yapıldığını gösteriyor.Temmuz 2011 ile Mart 2012 arasındaki dokuz aylık sürede gerçekleştirilen 28 milyon 840 bin 591 Euro’luk elektrik satışı rakamları da eklenince, Güney Kıbrıs’a yönelik ticarette bugüne kadar sağlanan gelir 108 milyon Euro’yu aşıyor.