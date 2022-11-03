"Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:6) Tüzüğü" yürürlükte

Bakanlar Kurulu, "Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:6) Tüzüğü"nü onayladı. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bir ay içinde İhtiyat Sandığı Dairesi’ne başvuran ve kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden, belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren KKTC vatandaşı girişimcilere Ekim 2022 – Aralık 2022 devrelerine ait Sosyal Sigorta/sosyal güvenlik primlerinin yüzde 50'si kadar sosyal güvenlik destek ödemesi yapılacak.

Sosyal güvenlik destek ödemesi alacak girişimcilerin, emeklilik maaşı, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almaması koşulu bulunurken, sosyal güvenlik destek ödemesi almaya hak kazanan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara ve işverenlere yapılacak ödemelerde, ödeme tarihi itibariyle Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca işverenlerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınacak. Ayrıca, işverenin sosyal güvenlik destek ödemesi alabilmesi için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ve İhtiyat Sandığı Dairesi'ne borcu olmaması veya borcu varsa bu borcun yapılandırılmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi gerekiyor. Verilecek sosyal güvenlik destek ödemesi süresi ise hiçbir koşulda Aralık 2022 devresini geçmeyecek.

Sosyal güvenlik destek ödemesi kapsamında olan iş yerleri

Meyhaneler ve restoranlar; barlar, clublar ve diskolar; kafeler ve pastahaneler; sinema ve tiyatro salonları; spor salonları; internet kafeler; sanatsal faaliyet yapan işyerleri; berberler, kuaförler ve güzellik salonları; turizm ve seyahat acenteleri; taksiler; toplu taşıma faaliyeti yapan işyerleri; oteller, tatil köyleri, bungalovlar ve pansiyonlar; vakıflar; grafik tasarım, reklam ajansları ve reklam hizmeti veren iş yerleri; tarım, hayvancılık, narenciye ve seracılık faaliyeti yapan işyerleri.

Sosyal güvenlik destek ödemesi kapsamı dışında olan işyerleri

Tüzüğün diğer maddeleri altında teşvik ödemesi almaya devam eden işyerleri; avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri; benzin istasyonları ve tedarikçileri; bilgisayar yazılım ve bilişim hizmetleri; üniversiteler, özel okullar ve dershaneler; etütler, kreşler ve özel dersler; bet ofisler; her türlü danışmanlık hizmetleri; emlak ve gayrimenkul işleri; e-ticaret faaliyeti yapan iş yerleri; finans ve yatırım faaliyeti yapan işyerleri; gıda imalatı, ithalatı ve ihracatı yapan işyerleri; muhasebe büroları ve iş takip hizmeti veren işyerleri; mühendislik ve mimarlık hizmetleri; öğrenci yurtları; sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerleri; sendika, dernek ve birlikler; sigorta acenteleri ve her türlü sigorta aracılık hizmetleri; su taşımacılığı; süt ve süt ürünleri imalat ve satış faaliyeti yapan işyerleri; masaj salonları; kumarhaneler (casinolar); basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri; destek ödemesi kapsamında sayılan iş yerleri dışında kalan tüm işyerleri.

Basına yapılacak destek ödemesi süresi uzatıldı

Öte yandan, basın sektöründe faaliyet gösteren ve tam sosyal güvenlik yatırım desteği alan işverenlere yapılacak destek ödemesi süresi 60 aya uzatıldı. Destek ödemesi almaya hak kazanan işverenlere yapılacak ödemeler, 60 aylık süre tamamlanana kadar devam ettirilecek.